Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 699 подписчиков

Увольнение Буданова*: Прозоров - о попытке сместить с поста главу ГУР и беспомощности офиса Зеленского

Увольнение Буданова*: Прозоров - о попытке сместить с поста главу ГУР и беспомощности офиса Зеленского

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров раскрыл причину, по которой у офиса просроченного президента Зеленского не получается снять Буданова* с должности главы ГУР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх