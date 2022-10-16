FIS запретила двум российским спортсменам выступать за Израиль из-за опоздания с заявкой

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не разрешила двум российским спортсменам выступать за Израиль, потому что они подали заявки о смене спортивного гражданства позже установленного срока, сообщает норвежское издание Nettavisen.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не разрешила двум российским спортсменам выступать за Израиль, потому что они подали заявки о смене спортивного гражданства позже установленного срока, сообщает норвежское издание Nettavisen.
Свежие комментарии