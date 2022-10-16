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FIS запретила двум российским спортсменам выступать за Израиль из-за опоздания с заявкой

FIS запретила двум российским спортсменам выступать за Израиль из-за опоздания с заявкой

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не разрешила двум российским спортсменам выступать за Израиль, потому что они подали заявки о смене спортивного гражданства позже установленного срока, сообщает норвежское издание Nettavisen.

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