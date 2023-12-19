Путеводитель по безопасности Эксперты рассказали, по каким сценариям работают мошенники и как не попасть в их сети Путеводитель по безопасности Эксперты рассказали, по каким сценариям работают мошенники и как не попасть в их сети «Вам звонят из службы безопасности банка», «Мама, я попал в ДТП, срочно нужны деньги» – эти фразы в своей телефонной трубке слышали, конечно, многие.