Путеводитель по безопасности Эксперты рассказали, по каким сценариям работают мошенники и как не попасть в их сети Путеводитель по безопасности Эксперты рассказали, по каким сценариям работают мошенники и как не попасть в их сети «Вам звонят из службы безопасности банка», «Мама, я попал в ДТП, срочно нужны деньги» – эти фразы в своей телефонной трубке слышали, конечно, многие.
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