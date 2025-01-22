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Бизнес-седан Lada Aura теперь продают на маркетплейсе

Бизнес-седан Lada Aura теперь продают на маркетплейсе

Пока доставка автомобиля не доступна в ряд регионов России.Автомобиль Lada Aura теперь можно купить через интернет на одном из популярных крупных маркетплейсов.

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