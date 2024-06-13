Минобороны Армении обвинило Азербайджан во лжи по ситуации на границе

В Ереване опровергли заявление Баку о приграничном обстрелеСегодня утром Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, в котором говорится о том, что ВС Армении в минувшую среду с 10:05 до 17:50 нарушали режим прекращения огня.