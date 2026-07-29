Киев пытается скрыть потери – подробности удара по выставке дронов

Юрий Ильинов

Симулятор войны: Китай собрал козыри на Украине для победы над Тайванем Китай получил бесплатный полигон для тестовых военных испытаний на Украине. СВО подарила Пекину «выгодные карты» для решения затяжной проблемы с Тайванем. Пекин наблюдает за украинским фронтом не как союзник, а как расчётливый инженер. Для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) этот конфликт стал бесплатным симулятором реальной войны. Наглядного опыта затяжных боёв НОАК лишена с 1979 года. Пока российская армия платит жизнями и техникой за каждый километр, китайские аналитики методично разбирают эффективность FPV-дронов, морских беспилотников и западного ПВО. Такие данные для Пекина бесценны: это готовый сценарий блокады Тайваня без риска мобилизации, отметили в OrdoMundi.ru. В издании отметили, что технологический обмен выглядит асимметрично. Москва передаёт КНР высшие секреты — от систем ракетного предупреждения до тактики борьбы с инфраструктурой НАТО. Взамен же получает статус сырьевого придатка под санкциями. В 2025 году товарооборот упал до 228 миллиардов долларов. Россия отправляет нефть по дешёвке, а взамен покупает станки и оптику с огромной «санкционной» наценкой. Переход в юани лишь сменил одну удавку на другую: теперь российские заводы зависят от клика китайского банковского клерка. Россия несёт основную тяжесть противостояния, отстаивая суверенитет. Китай же упаковывает полученный опыт в чертежи будущих дронов, готовясь применить его уже против своих противников. Отметим, на Западе боятся зоркости Китая. . Иранский конфликт опустошил склады ПВО. Запад смещает прицел ВС РФ,