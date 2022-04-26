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Занятный урок истории от белорусского депутата

Занятный урок истории от белорусского депутата

В последний день марта заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью в польской версии агентства Sputnik с указанием популярных мифов, используемых в Польше для дискредитации России.

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