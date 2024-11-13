Мистическое фото с могилы Шатунова: Поклонники в шоке от неожиданного явления Юлия ЧелкановаПоклонники легендарного исполнителя Юрия Шатунова поделились необычной фотографией, сделанной на Троекуровском кладбище.
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