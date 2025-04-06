A&D: у холостых и разведенных снижен риск развития деменции в пожилом возрасте

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что у пожилых людей, которые развелись или никогда не состояли в браке, риск развития деменции в течение 18 лет был ниже, чем у их женатых или замужних сверстников.
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