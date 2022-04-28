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Почему говяжью печень называют смертельно опасной для человека

Почему говяжью печень называют смертельно опасной для человека

Субпродукты - в том числе говяжья печень - есть в меню большинства стран мира. Однако из-за того, что печень является своего рода фильтром любого живого организма, активно обсуждается тезис о том, что говяжья печень смертельно опасна для здоровья.

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