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Царьград

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Челябинская область удержала 5,1 балла в рейтинге устойчивости регионов

Челябинская область удержала 5,1 балла в рейтинге устойчивости регионов

По итогам декабря 2016 года Челябинская область набрала 5,1 балла в рейтинге фонда «Петербургская политика» и сохранила место в группе регионов с пониженной устойчивостью.

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