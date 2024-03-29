Чонгук появился в видеоролике, снятым на радио: «Просто сидите и наслаждайтесь»

Сейчас все участники BTS продолжают служить на благо родине в армейских подразделениях Южной Кореи. Пока айдолы, так сказать, находятся «в неволе», поклонники по всему миру собирают гроши информации, чтобы узнать об их делах и планах.
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