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Царьград

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Трамп смутился после заявления Путина о Харрис

Трамп смутился после заявления Путина о Харрис

Экс-президент США заявил, что не знает, как расценивать заявления русского лидера о поддержке ХаррисНесколько дней подряд в Сети обсуждается шутка Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Заслужил всем своим поведением !
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