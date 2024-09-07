Трамп смутился после заявления Путина о Харрис

Экс-президент США заявил, что не знает, как расценивать заявления русского лидера о поддержке ХаррисНесколько дней подряд в Сети обсуждается шутка Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США.
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