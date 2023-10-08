В украинской армии царят моральное разложение и дефицит боеприпасов.Огромные потери, которые несут украинские вооруженные подразделения при малоэффективных лобовых атаках русских оборонительных укреплений, приводят к тому, что солдаты ВСУ начинают сбегать с позиций, чтобы сохранить жизнь.
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