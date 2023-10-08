South China Morning Post: тяжелые потери привели в ВСУ к массовому дезертирству

В украинской армии царят моральное разложение и дефицит боеприпасов.Огромные потери, которые несут украинские вооруженные подразделения при малоэффективных лобовых атаках русских оборонительных укреплений, приводят к тому, что солдаты ВСУ начинают сбегать с позиций, чтобы сохранить жизнь.