Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 925 подписчиков

South China Morning Post: тяжелые потери привели в ВСУ к массовому дезертирству

South China Morning Post: тяжелые потери привели в ВСУ к массовому дезертирству

В украинской армии царят моральное разложение и дефицит боеприпасов.Огромные потери, которые несут украинские вооруженные подразделения при малоэффективных лобовых атаках русских оборонительных укреплений, приводят к тому, что солдаты ВСУ начинают сбегать с позиций, чтобы сохранить жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх