С января 2026 года в донской столице установлено более 800 контейнеров для раздельного накопления отходов, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 214 площадок для сбора мусора.
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