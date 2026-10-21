Украина продолжает делать ставку на то, чтобы победить Россию военным путем. Об этом в эфире канала Al Arabiya заявил известный британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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