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В Сочи корова загнала туристку «за темный лес»: несчастная ночевала на заброшенной базе

В Сочи корова загнала туристку «за темный лес»: несчастная ночевала на заброшенной базе

Женщина 38-лет, двигалась по грунтовой дороге из села Верхнеармянская Хобза в сторону Солох-Аула. В лесу она встретила коров, туристка их так испугалась, что обошла их стороной и вскоре потеряла направление.

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