Обвиняемая в убийстве Дугиной за три дня до этого получила поддельные документы

Обвиняемая в убийстве публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) получила поддельные документы на автомобиль за несколько дней до преступления.
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