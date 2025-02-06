За продажу «Балтики» компания Carlsberg получила около 320 миллионов долларов

Сделка была закрыта в 2024 году Датская Carlsberg Group в отчете за минувший год озвучила сумму денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании «Балтика» — оно составило 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.
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