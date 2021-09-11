США ведут ничем не прикрытую дипломатическую войну против России

10 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью «Коммерсанту», в котором затронул вопросы дальнейших российско-американских консультаций, следующий очный раунд который запланирован на конец сентября в Женеве.
10 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью «Коммерсанту», в котором затронул вопросы дальнейших российско-американских консультаций, следующий очный раунд который запланирован на конец сентября в Женеве.
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