Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Есть такой грешок, каюсь. Но, не всегда. Если даже мнения с оппонентом сильно расходятся, но диалог/диспут информацио...Набиуллина хочет ...
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    Абсолютно. Порой, встречая вроде бы и на умные темы статью, сталкиваешься с такой вопиющей безграмотностью, на уровне...Что мы увидим ран...
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Самые издевательские названия военной техники РФ

Самые издевательские названия военной техники РФ

Кто-то сказал: самое издевательское оружие - ракета "Сатана". но это не так. "Сатана" - это НАТОвское название советской МБР  (межконтинентальной баллистической ракеты) "Воевода", которая на момент своего создания была самым лютым межконтинентальным летающим ужасом.

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Комментарии
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Александр Симаков
Первое место, на мой взгляд, занимает название гранаты для подствольного гранатомёта.  Подкидыш!
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7 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Надо создать для  этой компании новый  аппарат с названием ХРЕН
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4 час.
Людмила Фирстова
А как расшифровать,если есть вариант,то напишите, интересно)
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2 час.

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