Кто-то сказал: самое издевательское оружие - ракета "Сатана". но это не так. "Сатана" - это НАТОвское название советской МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) "Воевода", которая на момент своего создания была самым лютым межконтинентальным летающим ужасом.
Самые издевательские названия военной техники РФ
Комментарии
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Александр Симаков
Первое место, на мой взгляд, занимает название гранаты для подствольного гранатомёта. Подкидыш!
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7 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Надо создать для этой компании новый аппарат с названием ХРЕН
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4 час.
Людмила Фирстова
А как расшифровать,если есть вариант,то напишите, интересно)
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2 час.
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