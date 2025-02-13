ЕС отказывается от реформ ePrivacy и ответственности ИИ, поскольку блок переключает внимание на конкурентоспособность ИИ

Давно откладывавшееся предложение усилить правила Европейского союза в отношении технологий онлайн-слежения и поставить штрафы в один ряд с рамочной программой по защите данных GDPR было отозвано Комиссией после того, как коллеги-законодатели не смогли прийти к согласию по этому плану.
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