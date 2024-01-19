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Крымское информационное агентство

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В Симферопольском районе на выходных будут ловить пьяных водителей

В Симферопольском районе на выходных будут ловить пьяных водителей

С 19 по 21 января с целью выявления и привлечения к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, ГИБДД Симферопольского района проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

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