В Симферопольском районе на выходных будут ловить пьяных водителей

С 19 по 21 января с целью выявления и привлечения к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, ГИБДД Симферопольского района проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».