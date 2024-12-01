Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российская армия освободила Петровку в ДНР

Российская армия освободила Петровку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Об освобождении населенного пункта сообщает Министерство обороны РФ в недельной сводке о ходе проведения специальной военной операции.

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