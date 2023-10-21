В Тамбовском округе судебные приставы арестовали авто виновницы ДТП

В Тамбовском районном отделении судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
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