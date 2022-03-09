Царьград

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"Z"-троллейбусы вышли в рейс

"Z"-троллейбусы вышли в рейс

В городском Троллейбусном управлении, чьи сотрудники присоединились к акции #СвоихНеБросаем, заявили, что таким образом водители и кондукторы решили заявить о своей солидарности с обществом и бойцами, освобождающими от неонацистов братскую страну.

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