"Z"-троллейбусы вышли в рейс

В городском Троллейбусном управлении, чьи сотрудники присоединились к акции #СвоихНеБросаем, заявили, что таким образом водители и кондукторы решили заявить о своей солидарности с обществом и бойцами, освобождающими от неонацистов братскую страну.
В городском Троллейбусном управлении, чьи сотрудники присоединились к акции #СвоихНеБросаем, заявили, что таким образом водители и кондукторы решили заявить о своей солидарности с обществом и бойцами, освобождающими от неонацистов братскую страну.
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