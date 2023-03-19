В Киеве заявили, что переход канонической УПЦ в ПЦУ станет необратимым

Директор института будущего Украины Вадим Денисенко выступил с заявлением о том, что переход священнослужителей из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в созданную киевским режимом Православную церковь Украины (ПЦУ) будет необратим.
Директор института будущего Украины Вадим Денисенко выступил с заявлением о том, что переход священнослужителей из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в созданную киевским режимом Православную церковь Украины (ПЦУ) будет необратим.
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