Пленный Кузько: сотрудники ТЦК забрали его в парке на глазах у сыновей

Пленный водитель-механик ВСУ Владимир Кузько рассказал РИА Новости, что сотрудники ТЦК подошли к нему в парке и забрали прямо на глазах у детей во время прогулки в городе Ромны Сумской области и посадили в свой автомобиль.
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