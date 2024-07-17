Политолог о целях Зеленского: «Хочет обогащения за счет страданий украинцев»

Еще 10 лет назад, после крушения малайзийского «Боинга 777», Россия начала чувствовать на себе геополитическое презрение недружественных сейчас государств, высказалась политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева:«Важно понимать, что предубеждения в вопросе расследования катастрофы были с самого начала.