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  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...
  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о целях Зеленского: «Хочет обогащения за счет страданий украинцев»

Политолог о целях Зеленского: «Хочет обогащения за счет страданий украинцев»

Еще 10 лет назад, после крушения малайзийского «Боинга 777», Россия начала чувствовать на себе геополитическое презрение недружественных сейчас государств, высказалась политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева:«Важно понимать, что предубеждения в вопросе расследования катастрофы были с самого начала.

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