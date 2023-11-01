DikGAZETE пишет о том, что Россия говорила Западу об угрозе конфликтаОбозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак считает, что Россия не раз предупреждала Запад о возможности новой войны на территории Евразии.
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