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Эксперт по функциональному питанию Гредусова посоветовала проверять СГР при покупке витаминов

Эксперт по функциональному питанию Гредусова посоветовала проверять СГР при покупке витаминов

Выбор витаминов требует внимательного подхода и консультации с медицинскими специалистами. Эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова в интервью радио Sputnik поделилась советами о том, как безопасно выбирать витаминные добавки.

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