Politico: Макрон напрасно ездил к Трампу, чтобы обсудить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно ездил в США для беседы с главой страны Дональдом Трампом, потому что второй не дал французскому лидеру конкретных ответов по американским гарантиям безопасности для Украины.
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