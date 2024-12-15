Защита прав потребителей: как прокуратура и суд могут помочь в перерасчете за ЖКУ

А как обстоят дела на самом деле?! Живу в частном доме - пенсионерка 82года одинокая, плачу за свет каждый м-ц по счетчи

ЗЗ

Зоя Зайко

Нэск Краснодара отнесла к многоквартирному дому, в котором почти тысяча квартир (бывшие дачи, а сейчас ИЖС). Потери раскидывает, а потери немаленькие и плевать они хотели на приборы учёта. Лично у меня 41тысяча долгов, грозятся отключить. Беспредер полнейший, а для меня:"Просто крик души".