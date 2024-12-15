Защита прав потребителей: как прокуратура и суд могут помочь в перерасчете за ЖКУ Юлия ЧелкановаЖилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина, и порой суммы в платежных квитанциях вызывают недоумение.
Защита прав потребителей: как прокуратура и суд могут помочь в перерасчете за ЖКУ
Комментарии
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Зоя Зайко
А как обстоят дела на самом деле?! Живу в частном доме - пенсионерка 82года одинокая, плачу за свет каждый м-ц по счетчи
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13 час.
ЗЗ
Зоя Зайко
Нэск Краснодара отнесла к многоквартирному дому, в котором почти тысяча квартир (бывшие дачи, а сейчас ИЖС). Потери раскидывает, а потери немаленькие и плевать они хотели на приборы учёта. Лично у меня 41тысяча долгов, грозятся отключить. Беспредер полнейший, а для меня:"Просто крик души".
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13 час.
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