Вирусолог КФУ оценил риски вспышки вируса Марбург в России — он похож на Эболу

Главный источник угрозы заражения вирусом Марбург (MARV) в России — завозной. Заболевание, схожее с вирусом Эбола — они относятся к одному семейству филовирусов, — зафиксировано в Республике Руанда, заявил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, вирусолог Альберт Ризванов.