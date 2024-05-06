Brawl Stars | BRAWL PASS | ГЕМЫ https://irongamers.ru/sale/key/3653945 – Для того чтобы купить Brawl Pass/Гемы/Акцию необходимо: Указать почту, оплатить покупку, после оплаты Вы получите уникальный 16-значный код Сообщить код в переписку с продавцом Далее мы отправим на вашу почту одноразовый код от Supercell (Нужно будет его написать) После чего мы заходим на ваш аккаунт, покупаем товар и предоставляем скриншот со временем что вышли с аккаунта Вы заходите на свой аккаунт и проверяете К Вашему аккаунту обязательно должен быть привязан Supercell ID⏳ Сроки доставки ⏳Выполнение заказа обычно осуществляется в течении часа, рабочее время с 14:00 до 23:00 МСК.