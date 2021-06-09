В Тюменской области в рамках акции «Безопасность детства» полицейские провели профилактическую квест-игру для дошкольников

В Голышманово в рамках акции «Безопасность детства» инспектор группы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Голышмановский» Марина Загородних совместно со специалистом по связям с общественностью Ксенией Михайловой подготовили и провели квест-игру по правилам безопасности для воспитанников детского сада «Ягодка».