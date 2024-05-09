Пропашиняновские ресурсы совсем "крышей поехали"

Понты армяшки колотят... лишь бы не работать, а получать пособия... Скурвились окончательно, шмакадявки...

Балу -

Вот поэтому армяне и затормозили согласование бюджета ЕАЭС... Сейчас Пашинянчик пытается очередные ништяки для себя выторговать... А по мне - так послать его надо далеко и надолго...