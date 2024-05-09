В армянских СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что Россия прислала в Армению музыкантов и спецназ, чтобы помочь провести переворот и отстранить Пашиняна от власти.
Пропашиняновские ресурсы совсем "крышей поехали"
Комментарии
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Леонид Руси
Понты армяшки колотят... лишь бы не работать, а получать пособия... Скурвились окончательно, шмакадявки...
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7 час.
Балу -
Вот поэтому армяне и затормозили согласование бюджета ЕАЭС... Сейчас Пашинянчик пытается очередные ништяки для себя выторговать... А по мне - так послать его надо далеко и надолго...
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6 час.
людмила бер
Песков сказал, что говорили о выводе наших пограничников и военной базы в Гюмри..... так поняла....
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5 час.
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