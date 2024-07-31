Россияне чаще всего опаздывают на тренировки из-за работы и лени

Только 31% россиян, занимающихся спортом, никогда не опаздывают на тренировки. По данным опроса, проведенного приложением Фитмост и кикшерингом МТС Юрент, самыми распространенными причинами пропусков и опозданий на тренировки стали задержки на работе (51%), неспособность правильно распланировать время (30%) и лень (18%).