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Копать не перекопать: Еще год понадобится МАЭКу на углубление своих каналов в Актау

Копать не перекопать: Еще год понадобится МАЭКу на углубление своих каналов в Актау

В условиях снижения уровня воды в Каспийском море, для недопущения ограничения подачи морской воды для технологических нужд, а также подготовки питьевой воды ТОО «МАЭК» собственными силами проводит очистку дна водозаборных каналов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 земснарядами.

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