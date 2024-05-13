Копать не перекопать: Еще год понадобится МАЭКу на углубление своих каналов в Актау

В условиях снижения уровня воды в Каспийском море, для недопущения ограничения подачи морской воды для технологических нужд, а также подготовки питьевой воды ТОО «МАЭК» собственными силами проводит очистку дна водозаборных каналов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 земснарядами.