Мировое обозрение

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IBM решила полностью свернуть бизнес в России и начала увольнять сотрудников

IBM решила полностью свернуть бизнес в России и начала увольнять сотрудников

По сообщениям сетевых источников, компания International Business Machines Corp., более известная как IBM и входящая в число крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения, начала сворачивать свой бизнес в России и увольнять сотрудников местного подразделения.

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