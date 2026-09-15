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Пока все переходят на электричество: Mercedes-Maybach S-Class оставляет V12

Пока все переходят на электричество: Mercedes-Maybach S-Class оставляет V12

Mercedes-Maybach представил обновлённый S-Class — крупнейшую модернизацию модели за всю историю марки.

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