Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X написал, что кандидатура Герта Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника Российской Федерации среди государств–членов Североатлантического альянса.
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