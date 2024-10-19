Боец Минеев: Бетербиев заслуженно победил Бивола, но нужен повторный поединок

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что российский боксер Артур Бетербиев заслуженно победил своего соотечественника Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, и объяснил, почему считает реванш необходимым.