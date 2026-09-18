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Захарова раскрыла новые доказательства: Буча была грандиозной постановкой Киева?

Когда речь заходит о событиях в Буче, у Марии Захаровой глаза загораются особым блеском. Официальный представитель МИД России только что выложила на стол новые козыри, которые, по её словам, окончательно ставят жирный крест на официальной версии Киева.

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