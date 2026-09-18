Когда речь заходит о событиях в Буче, у Марии Захаровой глаза загораются особым блеском. Официальный представитель МИД России только что выложила на стол новые козыри, которые, по её словам, окончательно ставят жирный крест на официальной версии Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
- Стубб стал главны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым