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«Русские устроили нам здесь… невозможное»: ВС России уничтожили «латинскую» группировку врага в Часов Яре: Карта боевых действий на Украине, к утру 21 октября 2024 — Новости СВО, интерактивная карта спецоперации, Карта СВО

«Русские устроили нам здесь… невозможное»: ВС России уничтожили «латинскую» группировку врага в Часов Яре: Карта боевых действий на Украине, к утру 21 октября 2024 — Новости СВО, интерактивная карта спецоперации, Карта СВО

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 21 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 21.

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Комментарии
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АндрейБорков
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18 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Наемников в плен не брать, бить гадов
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15 час.

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