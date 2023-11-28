Набиуллина: банки России вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии

Российский банковский сектор смог вернуться в хорошую форму, теперь пришло время думать о развитии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента", передает ТАСС.
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