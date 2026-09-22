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Лидеры ЕС обвиняют Мерца в сложностях с принятием нового бюджета – FT

Лидеры ЕС обвиняют Мерца в сложностях с принятием нового бюджета – FT

Представители Евросоюза считают, что политический провал канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне поражения его Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании мешает согласованию нового бюджета ЕС, пишет газета Financial Times.

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