Лидеры ЕС обвиняют Мерца в сложностях с принятием нового бюджета – FT

Представители Евросоюза считают, что политический провал канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне поражения его Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании мешает согласованию нового бюджета ЕС, пишет газета Financial Times.
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