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Царьград

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Более 735 уголовных дел на украинских военных в Курской области

Более 735 уголовных дел на украинских военных в Курской области

В Курской области более 45 украинских военных осуждены за преступления. Расследуется свыше 735 дел, которыми занимается Следственный комитет РФ.

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