Медвежий угол

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«БЕГИ, ЧУБАЙС, БЕГИ»: ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ В РОССИИ ИСЧЕРПАЛСЯ

«БЕГИ, ЧУБАЙС, БЕГИ»: ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ В РОССИИ ИСЧЕРПАЛСЯ

Путин объяснил, зачем Анатолий Борисович стал Моше Израилевичем Начать стоит с того, что Путин на ВЭФ не называл Чубайса Моше Израилевичем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАМ его не призовут к ответу. Главное, он явился с деньгами в Израиль. А это всегда было у них главным.
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1 д.
Максим Маркин
Моссад в Юж Америке доставал ..
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1 д.
Nikolay Zakharov
Сколько бы этот рыжий черт не бегал,справедливая кара его достанет по любому.
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12 час.

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