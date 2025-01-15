Жители США отметили рост преступности и проблемы в экономике при Байдене

Global Look Press/Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos Большая часть американцев считает, что за время президентства Джо Байдена ситуация в области экономики и борьбы с преступностью в Соединенных Штатах ухудшилась.
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